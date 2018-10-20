İbrahim Çağlar’ın ağabeyi Hakk’a yürüdü
İstanbul Ticaret Odası (İTO) eski Başkanı merhum İbrahim Çağlar’ın abisi Ahmet Çağlar hayatını kaybetti.20 Ekim 2018 Cumartesi 09:57
Geçen yıl vefat eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar’ın abisi Ahmet Çağlar Hakk’a yürüdü. Cuma namazını Sahrayıcedit Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Çağlar’ın aynı camideki cenaze namazına katıldı. Çağlar’ın cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazına İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı.
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