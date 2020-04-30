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Aktüel

İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:19:59 -
İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, "Olağanüstü" toplanacak.

İstanbul Valiliği, İBB Meclisinin olağanüstü toplantısı için yapılan izin başvurusunun uygun bulunduğunu duyurdu.

Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin "Olağanüstü Toplantıya Davet Edilmesi" için valilikten izin talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu talep, 'Sağlık tedbirleri ve Sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' Valiliğimizce uygun bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.


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