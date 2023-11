HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Göçer, ikinci kez güven tazeledi

“Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet” sloganıyla 2013’ün şubat ayında siyaset sahnesine çıkan HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığı’nın 4'üncü Olağan Kongresi büyük bir çoşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, siyasi parti, kurum ve STK yetkilileri ile partililerin ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kongrede tek listeyle seçime giden Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onut Kutlar Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongre Ahmet Durmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kongrede yoklama ve açılış, divan teklifi ile kongrenin başkanlık divan seçimi yapıldı.

Faaliyet ve mali raporun okunması ile ibrasının ardından ikinci kez güven tazeleyerek tekrar il başkanı seçilen HÜDA PAR İl Başkanı Faruk Göçer, bir konuşma yaptı.

Göçer’in selamlama ve HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığı’nın bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra da yapacağı çalışmaları anlatan konuşmasının ardından HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu ile HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, partililere hitap etti.

Kongreye katılan siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum yetkilileri, davetliler, vatandaşlar ile partilileri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayan Göçer, kongreye katılan herkese teşekkür etti.

7 Ekimden bu yana siyonist terör örgütü israil tarafından Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan Filistinlilere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Göçer, Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini dileyerek, tüm İslam ümmetini bu zulme karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

“Tüm dünya Gazze’deki soykırımı sadece seyrediyor ve kınıyor”

Gazze’nin günlerdir abluka altında olduğuna dikkat çeken Göçer, “Gazze adeta açık hava hapishanesi durumuna gelmiş. Kudüs’te, Filistin’de ve Gazze’de yine masum canlar hayattan koparılmaktadırlar. Mümin kardeşlerimiz yurtlarından edilmektedir. Dünyanın en tahrip edici bombaları altında masum çocukların, kadınların ve yaşlıların feryatları, vicdanı ve insafı olan herkesi derinden yaralıyor. Gazze’de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanıyor ama başta İslam ülkelerinin liderleri olmak üzere tüm dünya Gazze’deki soykırımı sadece seyrediyor ve kınıyor.” dedi.

“Kudüs davası ümmetin kırmızıçizgisidir”

Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da başlattığı Aksa Tufanı hareketinin bir ümmet hareketi olduğunu ifade eden Göçer, “Siyonist rejimin yaptığı bu soykırımlara karşı duran Aksa Tufanı hareketini buradan selamlıyoruz. Kudüs davası ümmetin namusudur, Kudüs davası ümmetin kırmızıçizgisidir. Filistinliler aslında bugün Kudüs davasını savunurken kendi adlarına değil bizim adımıza da Kudüs davasını savunuyorlar. Bu vesileyle onlara yürekten teşekkür ediyor, her ortamda ve her şartta Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da bir kez daha bildirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu gün yine tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Göçer, “Hep birlikte bu coşkuya ortak olmanızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Aynı ruhu yaşayan, aynı inanca ve aşka sahip, aynı heyecanı duyan partililerimizle ve siz değerli misafirlerimizle birlikteyiz. Bu güzel günde teşkilatımızla bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyorum.” diye konuştu.

“Her zaman halkımızın yanında olduk”

HÜDA PAR’ın güneşinin 2013 yılının şubat ayında Gaziantep’in üzerine doğduğunu hatırlatan Göçer, “HÜDA PAR’ın güneşinin Gaziantep’imizi aydınlatması ve ısıtması ümidiyle HÜDA PAR kadroları olarak yola çıktık. Dürüst siyasetin, gerçek adaletin oluşması için ‘biz seferden sorumluyuz’ diyerek ‘bismillah’ dedik ve HÜDA PAR’ımızı halkımıza ulaştırmak için İl Başkanlığı, İlçe Başkanlıkları, Kadın ve Gençlik Kollarımızla birlikte yola koyulduk. Gazi şehrimizde sıkılmadık el, dokunulmadık gönül bırakmamak hedefiyle çıktığımız bu yolda ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy, kapı kapı gezerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizler sadece seçim zamanında değil, geçim zamanında da halkımızın yanında olduk ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizin ve halkımızın sorunlarının çözülmesi için büyük çabalar sarf ettik”

Göçer, “Önce İnsan Öncelik Adalet” diyerek sosyal, siyasal ve inançsal hiçbir ayrım gözetmeksizin her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Her daim halkımızın yanında durduk. Hep halk içinde olduk ve hiçbir zaman siyaseti parti binalarımızda masa başında yapmadık. Her zaman halkımızın dertleri ile dertlendik. Küçüğünden büyüğüne her sorunu not ettik. Sahada Gaziantep’imizi gâh içinden çıkılmaz trafiğinde bulduk, gah toplu taşıma araç yetersizliği sebebiyle duraklarda uzayan kuyruklarda, gâh şehrin kronikleşmiş ve çözülmeyi bekleyen sağlık, eğitim, ulaşım gibi halkımızı doğrudan etkileyen sorunların içinde bulduk. Şehrimizin ve halkımızın sorunlarının çözülmesi için sadece sorunları dile getirmek yerine çözüm önerilerimizle birlikte büyük çabalar sarf ettik.”

“Biz sizdeniz, sizin için varız”

Esnafı ve emekçileri de hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını anımsatn Göçer, “Her zaman zor günler geçiren esnafımızın yanında olduk. Esnafımızın yüreğinden kopup geleni, gönülden dinledik. Esnafımıza ve halkımıza söz verdiğimiz gibi tek tek aldığımız notları, vakit kaybetmeden ilgili kurumlara ilettik. Salgın ve ekonomik krizden dolayı yalnız bırakılan esnafımızı il ve ilçe teşkilatlarımız ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sorunlarının çözümü için aracı olacağımızın mesajı iletildi. Hane ziyaretleriyle halkımızın sorunlarını bire bir dinleyip partimizi ve davamızı yakından anlattık. Ayrıca hasta ziyaretleri, düğün ve cenaze merasimlerine katıldık. Çünkü biz sizdeniz, sizin için varız.” diye konuştu.

Yetkili kurumlar başta olmak üzere insani yardım ve İslami yaşamı kapsayan, önceleyen sivil toplum kuruluşlarını ve sendika temsilciliklerini ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını belirten Göçer, her zaman sahada olarak sorunlara durmaksızın çözümler aradıklarını anımsattı.

Siyasi partiler arası diyaloğu açık tutma adına da ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Göçer, aynı zamanda da siyasi parti temsilcilerini ağırladıklarını ve Gaziantep’in önem arz eden tüm meselelerini istişare ettiklerini bildirdi.

Mahalle mahalle ev ziyaretlerimiz ile halkın gönlünde taht kurduklarını ifade eden Göçer, halkın tüm sorularına cevap, dertlerine derman ve sorunlarının çözümüne aracı olduklarını vurguladı.

6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve aralarında Gaziantep’in de olduğu 11 ili kapsayan deprem sürecine de değinen Göçer, deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere il ve ilçe yönetimleri ile depremzede vatandaşlar için seferber olduklarını ve depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadıklarını anımsattı.

Nerede ve hangi konuda insana dair bir sorun varsa orada olduklarını vurgulayan Göçer, sayısız saha çalışmalarıyla gecelerini gündüzlerine kattıklarını vurguladı.

“HÜDA PAR varsa çözüm var”

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine de değinen Göçer, “Seçimler esnasında ilimiz genelinde seçim çalışmalarına bütün tabanımız ile tam kadro katıldık. Partimiz aleyhinde yapılan pervasızca saldırılara karşı halkımızı doğru bilgiyle buluşturduk. Milletimizin kararı ve desteğiyle Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Genel Sekreterimiz Şehzade Demir başta olmak üzere 4 vekilimizi meclise gönderdik. Meclise giren HÜDA PAR’ımızın bir vekilinin Gaziantep’ten olması bizleri gururlandırdığı gibi sorumluluğumuzu da artırdı. Artık milletimizin asli değerleri mecliste gür bir sesle yankılanacak ve inanıyoruz ki kronik hale gelen sorunlar bir bir çözülecek. Çünkü HÜDA PAR varsa çözüm var! Bu vesileyle mecliste partimizi ve gazi şehrimizi temsil eden, birlikte çalışmaktan onur duyduğum Şehzade Demir vekilimize çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun.” dedi.

“HÜDA PAR bu ülkenin, bu milletin umududur”

HÜDA PAR’ın her zaman memleketin ve milletin menfaatlerini her şeyin üstünde tuttuğunun altını çizen Göçer, “Milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa, üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Sorumlu siyaset anlayışımızın neticesi olarak halkımızın verdiği karara da saygı duyarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sağlıklı ve ülke menfaatlerini, milletin geleceğini düşünen her türlü oluşum konusunda elimizden gelen gayreti gösteririz. Sorumluluğumuzun gereğini yerine getiririz. HÜDA PAR bu ülkenin, bu milletin umududur. Bizler de bu sorumlulukla hareket ederek, milletimize karşı mahcup olmamak, onların derdine derman olmak adına elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, sorumluluğumuzun gereğini yerine getireceğiz. Türkiye’mizin, Gaziantep’imizin büyümesi, güçlenmesi, her alanda hedeflerimize doğru ilerlemesi için gece-gündüz çalışıyoruz, milletimizden aldığımız güçle, teşkilatlarımızın desteğiyle, dostlarımızın hayır duasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumun her kesimini kucaklayan teşkilatımızla inşallah hem geçmişimize sahip çıkacak hem de geleceğe yönelik hedeflerimizi bu teşkilat yapılarımızla yarınlara taşıyacağız.” diye konuştu.

“Milletimizin gönlünü kazanmak için varız”

“Bizler çok değerli bir davanın neferleriyiz” diyen Göçer, “Hep birlikte sorumluluğunu üstlendiğimiz bu kutlu davaya hizmet etmek, şahsiyetimizle, siyasetimizle, duruşumuzla, icraatımızla milletimizin gönlünü kazanmak için varız. Biz hep birlikte güçlüyüz. Birlikte yol yürümekten onur duyduğum, gerek teşkilat çalışmalarında gerek ise seçimlerde, gece gündüz demeden fedakârca çalışan ve birlikte omuz omuza çalıştığımız yönetimime, ilçe başkanlarıma ve yönetimlerine, gençlik kolları başkanlarımıza ve yönetimlerine, kadın kolları başkanlarımıza ve yönetimlerine, kısacası tüm teşkilatlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini ve gayretlerini zayi etmesin. Kuruluşundan bugüne kadar il ve ilçe teşkilatlarımızda vazife üstlenmiş tüm dava arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 3 yıl önce aramızdan ayrılarak ahirete irtihal eden İl Başkan Yardımcımız Abdulkadir Üstündağ hocamıza ve ahirete irtihal eden tüm kardeşlerimize Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Benden önce görev almış ve görevini layıkıyla ifa etmiş Mustafa Özaslan, Mehmet Nakşi Erat başkanım ile önceki dönem il, ilçe başkan ve yönetimlerimize de yaptıkları çalışmalarından, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun.” temennisinde bulundu.

“Hizmete ve çalışmaya devam etmek zorundayız”

Göçer, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da “çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanılmadık gönül bırakmayacağız’ sloganıyla durmadan, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, azimle, gayretle ve halkın destekleriyle Türkiye ve Gaziantep için gece gündüz demeksizin tüm teşkilatlarıyla cesur ve kararlı bir şekilde durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, “Bu ülkenin, bu şehrin ve bu ümmetin sizler üzerinde bizler üzerinde hakkı var. Bu hakları yerine getirmek zorundayız. Hizmete ve çalışmaya devam etmek zorundayız. Yine, yeniden Türkiye’nin ve Gaziantep’in geleceği ile dertlenen, bu uğurda tarifsiz bir gayretle zamana ve mekana mührünü basan güçlü ve kararlı teşkilatlarımızla yola çıkıyoruz. İl Kongremizin şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.” dedi.

HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığı’nın 10 yıllık çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından seçime gidildi.

Tek liste ile gidilen kongrede, mevcut HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, seçime katılan delegelerin tamamının oyunu olarak ikinci kez güven tazeledi.

HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer'in ikinci kez güven tazelediği kongreye HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Metin Kaya, Genel İdare Kurulu Üyeleri (GİK) Şeyhmus Tanrıkulu, İbrahim Halil Güneş ve Lokman Yalçın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve yönetimi, DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Budak, Gelecek Partisi Gaziantep İl Başkanı Orhan Kuyucu, BBP İl Başkan Vekili Hüseyin Deniz, Saadet Partisi İl Başkanlığından Hayri Kamalı ve Mustafa Öztürk, Şahinbey Belediye Başkan Aday Adayı Cuma Güzel, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkan Yardımcıları Mehmet Demir, Mehmet Ali Dağdeviren ve Cumali Kiraz, Mil-Sen Konfederasyonu İl Başkanı Çağlayan Erdal, Bingöllüler Derneği Başkanı Yaşar Özateş, Uluslararası Müslüman Alimler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ömer Mert, Kanaat Önderi Burhaneddin Aşiroğlu, Sağlık-Sen Gaziantep Üniversitesi Şube Başkanı Cuma Kerkez, Mustazaflar Cemiyeti Gaziantep İl Temsilcisi Müslüm Yıldız, Umut Kervanı Derneği Başkanı Mustafa Özaslan, partililer ve vatandaşlar katıldı.