Hububat, üreticisinin yüzünü güldürdü

Hububat alımıyla ilgili inceleme yaptığını anlatan Güldal, Trakya’da arpa ve buğdayın yüzde 90’ının hasat edildiğini aktardı.

Güldal, TMO merkezleri ve lisanslı depolar üzerinden alım yerlerinin tamamının faal şekilde çalıştığını ifade etti. Üreticinin TMO’ya rağbet gösterdiğini vurgulayan Güldal, şunları söyledi: “Üreticimiz TMO’ya akın ediyor. Çiftçimiz hasadını büyük ölçüde tamamladı ve teslimatlar sürüyor. Çok yoğun bir hasat, çok yoğun teslimat devam ediyor. TMO olarak personel görevlendirmesi, çalışma saatlerinin düzenlenmesi noktasında tüm tedbirlerimizi aldık. Üreticimizin en kolay şekilde ürününü teslim etmesini istiyoruz. TMO’nun 2022 yılı hasadında uygulamış olduğu buğday için ton başına 7 bin 450 lira, arpa için ton başına 6 bin 200 lira fiyatı üretici tarafından son derece memnuniyetle karşılanıyor. Bunu her yerde sorduk, üretici memnuniyetini ifade etti. Çalışmadan, fiyattan ve verimden şükür bu sene memnuniyet söz konusu.”