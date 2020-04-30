  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

HTŞ göstericilere saldırdı: 5 sivil yaralı

Suriye’de Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ) bağlı teröristler eylem yapan sivillerin üzerine ateş açması sonucu, 5 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:49:19 -
HTŞ göstericilere saldırdı: 5 sivil yaralı

Suriye’de Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ) bağlı teröristler eylem yapan sivillerin üzerine ateş açması sonucu, 5 sivil yaralandı.



Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Maarat al Naasan bölgesinde Eset rejimi ile muhalif bölgeler arasındaki ticari geçidin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) tarafından açılmasını protesto eden bölge halkına, HTŞ’ye bağlı teröristler tarafından ateş açıldı. Bölge halkı açılan ticari geçidin kapatılmasını isterken, HTŞ saldırısı sonucu 5 sivil yaralandı.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada HTŞ’nin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 5 kişinin yaralandığı aktarılırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı