  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un acı günü
Aktüel

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un acı günü

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Halil Koç'un babası İsmet Koç'un cenazesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldığı tören ile Konya'da toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:33:35 -
HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un acı günü

KONYA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç'un vefat eden babası İsmet Koç, memleketi Konya'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı cenaze töreninin ardından defnedildi.

Konya'daki ikametinde dün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren İsmet Koç (93), ambulansla kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Merhum Koç için Parsana Camisi'nde cezane töreni düzenlendi. Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koç ailesine taziye dileklerini iletti.

Koç'un cenazesi, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından yapılan duanın ardından, kılınan cenaze namazına müteakip Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Koç'un oğulları HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve yakınlarının yanı sıra, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan ve Hasan Yılmaz, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boko Haram 110 çiftçiyi katletti
Dünya

Boko Haram 110 çiftçiyi katletti

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin öldüğü..
İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
Gündem

İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz
Dünya

Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz

ABD Başkanı Donald Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almış olamaz, buna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay