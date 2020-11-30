Hong Kong'da, hükümetin milletvekilliğini düşürme yetkisine tepki gösteren muhalif parti lideri Wu:

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yerel hükümete milletvekilliğini mahkeme kararı olmadan düşürme yetkisi veren düzenlemeyi protesto için toplu istifa edeceklerini açıklayan milletvekillerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Wu Chi-wai, kent yönetiminin bu adımla tüm kontrolün kendilerinde olduğu mesajını verdiğini söyledi.

Yasama Konseyinde (Yasama Meclisi) demokrasi yanlısı bloku oluşturan 15 muhalif milletvekilinden biri olan Demokrat Parti Genel Başkanı Wu Chi-wai, Associated Press (AP) ajansına verdiği röportajda, demokrasi mücadelesinin yeniden düşünülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Gün içinde istifasını sunması beklenen Wu, görevde kalmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır siyasette olan 58 yaşındaki Wu, demokrasi yanlılarının mücadelelerini nasıl sürdüreceklerini yeniden düşünmesi gerekeceğine işaret etti.

Wu, "Ben sözümü tuttum, sonuna kadar mücadele ettim." ifadesini kullandı.

Oy verenlerinin, bunu boşuna yaptıklarını düşünmemelerini umduğunu kaydeden Wu, demokrasi destekçilerinin hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

Wu, geleceğin ne getireceğini bilmediğini vurgulayarak bambaşka bir durumun içinde olduğunu ve bu durumun kendisine geleceği hayal etmek için yeni alan açtığını belirtti.

- Yerel hükümet, herkese Hong Kong'da kontrolün kendilerinde olduğu mesajı veriyor

4 Hong Kong Yasama Meclisi üyesinin milletvekilliğinin düşürüldüğünü anımsatan Wu, yerel hükümetin bu kararla tüm dünyaya Hong Kong'da kontrolün kendilerinde olduğu mesajını verdiğini söyledi.

Bu nedenle gelecekte hangi yöntemde mücadele yürüteceklerine dair düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Wu, demokrasi yanlısı bloktaki 15 milletvekilinin gelecek seçimlerde yarışabileceğine söyledi.

Wu "Gelecek günlerde kararlılığımızı nasıl sürdüreceğimiz önemli çünkü insanlar için başaramadıklarında vazgeçmek kolaydır. Belki 20 yıl beklememiz gerekecek ve bazılarına göre bu heves kırıcı ancak demokrasi ve özgürlüğün değerine inanıyorsak bunun için mücadele edecek insanlara ihtiyacımız olacak." ifadesini kullandı.

- Demokrasi yanlısı bloktaki milletvekilleri topluca istifa edeceklerini açıklamıştı

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (UHK) milletvekili olabilme kriterlerini değiştiren düzenlemeyi kabul etmesinin ardından Hong Kong hükümeti, 4 muhalif (demokrasi yanlısı) milletvekilinin vekilliğinin düşürüldüğünü açıklamıştı.

Bunun üzerine 11 Kasım'da Wu'nun da aralarında olduğu 15 muhalif milletvekili bu düzenlemeyi protesto ederek toplu istifa edeceklerini bildirmişti.

Öte yandan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, vekillerin istifa açıklamasıyla ilgili, muhalif vekiller istifa etse de meclisin görevine devam edeceğini, yeni kriterlere göre oluşturulan meclisin ise halkın istemediği yasal düzenlemelere incelemeden onay veren meclis olmayacağını söylemişti.

Hong Kong'da haziranda yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından vekil olabilme kriterlerinin değiştirilmesi kararıyla Çin hükümetinin, meclisteki demokrasi yanlısı muhalefet üzerindeki baskıyı arttırdığı görülüyor.

Milletvekilliği kriterlerini değiştiren düzenleme, merkezi yönetime ve yörüngesindeki yerel hükümetin meclise doğrudan müdahale etmesine olanak sağlıyor.



