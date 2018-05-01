Hollanda'nın kahraman Türk'ü!

Bu sezon Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Fortuna Sittard, 38 maçlık sezonu Ajax II'nin bir puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Ajax II'nin Ajax'ın resmi pilot takımı olmasından dolayı Türk yatırımcı Fortuna Sittard, Eredivisie'ye yükseldi.

Fortuna Sittard'ın kadrosunda Aykut Özer ve Ufukcan Engin isimli iki Türk futbolcu bulunduruyor.

HOLLANDA'NIN EN ESKİ KULÜBÜ

Hollanda 2. ligi Eredivisie'de oynayan Fortuna Sittard 13 bin kişilik modern stadı, Türkiye ve Azerbaycan dahil 9 ayrı ülkeden oluşan kadrosu, ateşli taraftarı, köklü geçmişi; Van Bommel, Van Vossen, Van der Haart gibi efsane oyuncuları ve Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olarak büyük bir etki alanı ve tarihi mirasa sahip.

IŞITAN GÜN KİMDİR?

Işıtan Gün Kadıköy Anadolu Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve City University New York eğitimi sonrasında İstanbul ve New York'ta enerji sektöründe finans ve iş geliştirme alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Ünal Aysal döneminde Galatasaray'ın iş geliştirme direktörü ve finans sorumlusu olarak görev yaptı. Halen Transtürk Holding başkan yardımcısı olarak savunma, teknoloji ve ar-ge alanında yatırımlarını yönetiyor.