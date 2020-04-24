Hollanda'da koronavirüs salgınında son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkede hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 10 bin 281 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 806 artarak 36 bin 535'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 112 artışla 4 bin 289'a yükseldi.