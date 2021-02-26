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Gündem Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde soykırım iddialarını kabul ettiler
Gündem

Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde soykırım iddialarını kabul ettiler

Hollanda Parlamentosu, Hristiyan Birlik Partisi (CU) Milletvekili Joel Voordewind'in önerisiyle 1915 olayları ile ilgili sözde Ermeni soykırımı iddialarını DENK Partisi hariç bütün partilerin desteğiyle kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 01:20:00 -
Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde soykırım iddialarını kabul ettiler

Hollanda Parlamentosunda gerçekleşen dış ilişkiler oturumunda görüşülen tasarıya DENK partisi hariç parlamentodaki tüm partiler destek verdi.

Tasarıda 1915 olaylarının uluslararası alanda daha fazla tanınması gerektiği belirtildi.

Söz konusu tasarıda sözde soykırımın Ermenilerin yanı sıra Aramilere, Süryanilere ve Yunanlılara karşı yapıldığı iddia edildi.

Tasarının görüşüldüğü sırada konuşma yapan DENK partisi milletvekili Tunahan Kuzu, "Sözde Ermeni soykırımı iddialarının araştırılması için Taşnak Partisinin arşivlerinin uzmanlara açılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Tunahan Kuzu, tasarının kabul edilmesinden sonra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1915 olaylarının her seçim öncesinde özellikle gündeme getirildiğini ve bu durumun Hollanda'da toplumunda bölünmeye sebep olduğunu belirtti.

Kuzu, konunun parlamentoda sıklıkla gelmesine rağmen hükümet tarafından karşılık görmediğini kaydetti.

2017'deki seçimlerden önce de diplomatik kriz çıkarıldığını hatırlatan Kuzu, "Önce Erdoğan'ın radikalleşmeye sebep olduğuyla ilgili istihbarat raporlarını, şimdi de 1915 olaylarını seçimlerden önce gündeme getirdiler" dedi.

Ülkede 15-17 Mart'ta yapılacak genel seçimlere bu yıl rekor bir sayı ile 37 siyasi parti katılıyor.

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