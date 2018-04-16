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Hollanda ligi şampiyonu belli oldu!

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 31. haftasında konuk ettiği Ajax'ı 3-0 yenen PSV, şampiyon oldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:58
Hollanda ligi şampiyonu belli oldu!

Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSV, 22. dakikada Gaston Pereiro ve 37. dakikada Luuk de Jong'un attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Maçın 53. dakikasında Steven Bergwijn'la bir gol daha bulan PSV, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

79. dakikada Nicolas Tagliafico ve 82. dakikada Siem de Jong'un kırmızı kart görmesi sonucu Ajax, maçı 9 kişi tamamladı. 

PSV, aldığı bu galibiyetle puanını 80'e yükselterek bitime 3 hafta kala 24. Eredivisie şampiyonluğuna ulaştı. İkinci sıradaki Ajax ise 70 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 07:58
  1. Eredevisie
  2. Hollanda
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