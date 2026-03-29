Hizbullah'tan siyonist işgalcilere ağır darbe: Ölü ve yaralılar var!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lübnan direnişi, soykırımcı İsrail’in sivil katliamlarına ve işgal girişimlerine füzelerle yanıt veriyor. Güney Lübnan’daki çatışmalarda köşeye sıkışan işgal ordusu, bir askerinin öldüğünü, üç askerinin ise ağır yaralandığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde mevzilenen işgalci birliklerin yanı sıra, Filistin’in iç kesimlerinde yer alan stratejik askeri noktaları da hedef aldı. Direniş güçleri tarafından yapılan açıklamada; "Ein Shemer" ve "Regavim" üslerinin nitelikli roket atışlarıyla vurulduğu bildirildi.

Sivil yerleşim yerlerini bombalayan ve mazlum halkı göçe zorlayan siyonist rejime misilleme olarak düzenlenen saldırıların detayları şöyle:

  • Hava Savunma Üsleri Hedefte: Hadera’nın doğusundaki "Ein Shemer" hava savunma üssü nitelikli füzelerle dövüldü.
  • Golani Tugayı'na Şok: Hayfa’nın güneydoğusunda bulunan ve "Golani Tugayı" askerlerinin eğitim aldığı "Regavim" askeri üssü tam isabetle vuruldu.
  • İHA Operasyonu: Safed’in kuzeyindeki "Biriya" hava savunma ve füze üssü, saldırı tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

İşgalci helikoptere geçit yok

Savaş sahasında sadece karadan değil, havadan da darbe alan İsrail ordusu büyük sarsıntı yaşıyor. Cumartesi gecesi Adise beldesi semalarında uçan bir işgal helikopteri, füzelerle hedef alınarak bölgeden kaçmak zorunda bırakıldı. Ayrıca Deyr Seryan bölgesinde hasarlı araçlarını kurtarmaya çalışan bir zırhlı birlik de topçu atışlarıyla dağıtıldı.

İşgal ordusu kayıplarını itiraf etti

Siyonist İsrail ordusu, Pazar sabahı yaptığı açıklamada acı tabloyu paylaştı. Güney Lübnan’daki çatışmalarda bir askerin öldüğü, üç askerin ise yaralandığı duyuruldu. Bu kayıpla birlikte, 2 Mart’ta şiddetlenen çatışmalardan bu yana ölen işgalci asker sayısı beşe yükseldi.

Not: Bölgedeki direniş birimleri, işgalci güçlerin toplanma noktaları olan "El-Malikiye" ve "Mahfah Alon" üslerine yönelik roket saldırılarının da kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

