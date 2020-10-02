Hisse devri için son aşamaya gelindi
Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), Turkcell paylarının yüzde 26.2’sini satın alarak şirketin ana ortağı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için mevzuat uyarınca regülatör kurumlardan gerekli tüm izinler alındı.
TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada ”Süreç planladığı şekilde ilerliyor. İlgili düzenleyici kurumlardan gerekli tüm izinlerin alınmasından dolayı mutluyuz. Turkcell hissedarlarını istikrarlı bir değer oluşturma paydasında buluşturacak bir dönemin başındayız” dedi.