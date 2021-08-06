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Aktüel Hırsızlık şüphelileri ev sahibine yakalandı
Aktüel

Hırsızlık şüphelileri ev sahibine yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, ev sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 00:33:00 -
Hırsızlık şüphelileri ev sahibine yakalandı

Adana-Çukurova'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, ev sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Karslılar Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren M.D. ile M.A. ev sahibi Salih Bükük tarafından görüldü.

Kaçan şüphelileri kovalamaca sonucunda yakalayan Bükük, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine 2 şüpheliyi teslim etti.

Gözaltına alınan zanlılar polis ekibince emniyete götürüldü.

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