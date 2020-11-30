Hindistan Başbakanı Modi: "Çiftçilerin sorunlarını çözeceğiz"

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçilerin sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Modi, Uttar Pradeş eyaletinin Varanasi kentinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini belirtti.

Yeni tarım kanunlarının çiftçilerin yararına olduğunu ifade eden Modi, yasalar sayesinde çiftçilere daha fazla fırsat sunulacağını söyledi.

Hindistan’da yeni tarım kanunlarını protesto eden on binlerce çiftçi, bugün de gösterilerine devam etmişti.

Yeni Delhi'de protestolar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı.

Hindistan'da ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC), hükümetin çiftçilerin sorunlarına çözüm bulunması konusunda çaba sarf etmesi gerektiğini belirtmişti.

- Çiftçiler, hükümetin teklifini reddetmişti

Ülkede yeni tarım kanunlarını protesto eden çiftçiler, hükümetin "bloke ettikleri otoyollardan çekilmeleri durumunda kendileriyle masaya oturacağı" yönündeki teklifini reddetmişti.

Başbakan Narendra Modi, tarım kanunlarına ilişkin, "Bu reformlar, sadece çiftçilerimizin zincirlerini kırmakla kalmadı onlara yeni hak ve fırsatlar da getirdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yeni yasaları protesto için Pencap ve Haryana'daki kara yollarında 2 aydır oturma eylemleri düzenleyen çiftçiler, ilgili yasaların kazançlarını azaltacağından ve aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından endişe ediyor.

- Yeni tarım yasaları

Hindistan'da tarım sektörüne serbestlik getiren 2 yasal düzenleme, parlamentonun üst kanadı Eyaletler Konseyince (Rajya Sabha) 20 Eylül'de onaylanarak yürürlüğe girmişti.

"Çiftçilerin Ürün Satış ve Ticaretinin Teşvik Edilmesi ve Kolaylaştırılması Yasası", "Çiftçileri Koruma ve Güçlendirmeye Yönelik Fiyat Güvenceli Tarım Hizmetleri Yasası" olarak adlandırılan düzenlemeler, "devlet kontrolündeki tarım piyasasındaki destekleme fiyatı uygulamasını sonlandırarak çiftçilere zarar vereceği" gerekçesiyle eleştirilere yol açmıştı.

İlk yasa, çiftçilere ürünlerini bölgesel toptancı pazarları dışında alıcılara doğrudan satma olanağı sağlarken, ikinci yasa üretici birliklerini asgari ürün fiyatlarını belirleme konusunda yetkilendiriyor.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yarısından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.