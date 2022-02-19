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Medya Hilmi Kopanlı kimdi? Hilmi Kopanlı gerçekte kim? Hilmi Kopanlı karakteri ile kim anlatılmak isteniyor?
Medya

Hilmi Kopanlı kimdi? Hilmi Kopanlı gerçekte kim? Hilmi Kopanlı karakteri ile kim anlatılmak isteniyor?

Hilmi Kopanlı kimi canlandırıyor? Yalnız Kurt dizisinin yayımlanan son bölümünün ardından pek çok kişi ‘Hilmi Kopanlı gerçek hayatta kim?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Hilmi Kopanlı gerçek hayatta kimi canlandırıyor?

Yeniakit Publisher
2022-02-19 14:07:00 -
Hilmi Kopanlı kimdi? Hilmi Kopanlı gerçekte kim? Hilmi Kopanlı karakteri ile kim anlatılmak isteniyor?

ATV ekranların yayımlanan Yalnız Kurt dizisinde yer alan olaylar ve kişiler merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü izleyenler ise Hilmi Kopanlı karakterinin gerçek hayatta kimi ifade ettiğini merak ediyor.

Hilmi Kopanlı kimdi? Hilmi Kopanlı gerçekte kim? Hilmi Kopanlı karakteri ile kim anlatılmak isteniyor?

Hilmi Kopanlı ya da Kopanlı Hilmi olarak dizide geçen kişinin gerçek hayatta kim olduğuna dair bir bilgi yok. Ancak gazeteci Mustafa Albayrak, Hilmi Kopanlı’ya ilişkin bir iddiada bulundu. Mustafa Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hilmi Kopanlı Kozanlı Ömer ile Adil Öksüz ün karışımı olmuş. Osman Sınav yine portreleri bilerek karıştırıyor ki kimse üstüne alınmasın" ifadelerini kullandı.

 

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