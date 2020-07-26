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Gündem

Hilal Kaplan'a küfür etmişti! Saadet Partili Ebubekir Savaşan hakkında flaş gelişme

Gazeteci Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Yılmaz ve yine 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu’na küfür eden Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan'ın gözaltına alındığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 11:28:00 -
Hilal Kaplan'a küfür etmişti! Saadet Partili Ebubekir Savaşan hakkında flaş gelişme

Yazar Aslan Değirmenci, Gazeteci Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Yılmaz ve yine 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu’na küfür eden Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan'ın gözaltına alındığını yazdı.

Savaşan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışına katılıp fotoğraf çektiren gazeteci Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidimiz İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Kılıçaslan’a açıkça küfretmişti.

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