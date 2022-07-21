Herkes bunu merak ediyor! Soğuk duşun faydası nedir?
Yaz sıcağında ilk akla gelen serinleme taktiği soğuk duş. Peki, hiç araştırdınız mı soğuk duşun faydası ne diye? Soğuk duş vücudu beyinden cilde kadar etkiliyor. İşte soğuk duşun 8 faydası…
Zaman zaman birçok CEO'nun ya da iş adamının yaz kış sabahları soğuk duş aldığını duyarız. Özellikle yaz aylarında soğuk duş alıyorsanız şanslısınız demektir. Soğuk duşun faydalarını sizler için araştırdık...
Soğuk duş neye iyi gelir?
Konsantrasyonu artırır
Zihin açıklığı sağlar
Kaşıntılı cildi yatıştırır
Uyanabilmeyi sağlar
Egzersiz sonrası kas ağrısını azaltır
Saçı ve cildi parlatır
Kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olur
Kilo vermeyi kolaylaştırır
Soğuk duşun zararı var mı?
Soğuk duşun hep faydalarından bahsettik. Ancak hastaysanız bu iyi bir fikir olmayabilir. Bu yüzden beklemek gerek.
Üşüyenler birkaç dakika soğuk suyla başlayıp ardından alıştırma yapabilir.