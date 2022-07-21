Herkes bunu merak ediyor! Soğuk duşun faydası nedir?

Zaman zaman birçok CEO'nun ya da iş adamının yaz kış sabahları soğuk duş aldığını duyarız. Özellikle yaz aylarında soğuk duş alıyorsanız şanslısınız demektir. Soğuk duşun faydalarını sizler için araştırdık...

Soğuk duş neye iyi gelir?

Konsantrasyonu artırır

Zihin açıklığı sağlar

Kaşıntılı cildi yatıştırır

Uyanabilmeyi sağlar

Egzersiz sonrası kas ağrısını azaltır

Saçı ve cildi parlatır

Kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olur

Kilo vermeyi kolaylaştırır

Soğuk duşun zararı var mı?

Soğuk duşun hep faydalarından bahsettik. Ancak hastaysanız bu iyi bir fikir olmayabilir. Bu yüzden beklemek gerek.

Üşüyenler birkaç dakika soğuk suyla başlayıp ardından alıştırma yapabilir.