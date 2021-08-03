“HELPTURKEY” Dezenformasyonu deşifre oldu

MarcOwenJones, Twitter’da1-2 Ağustos arasında sosyal medya gündeminde yer alan “HelpTurkey” etiketinin 160 bin etkileşim ve 46 bin hesabı kapsayan analizini içeren bir Tweet serisi paylaştı.

Jones, bu kampanyanın amacını “dezenformasyon” olarak tanımladı.

İşin içinde FETÖ de var

Jones, “HelpTurkey” kampanyasının Türkiye’yi zayıf, yetersiz ve çaresiz gösteren bir çerçevede tasarlandığını, kampanyanın büyüklüğü de dikkate alındığında bunun bir etki/algı operasyonunu akla getirdiğini söyledi.

Jones, FETÖ’cü Bülent Keneş gibi isimlerin bu etiketle yaptıkları Türkiye karşıtı paylaşımlarıda örnek olarak gösterdi.

Operasyondan sonra paylaşımları sildiler

“HelpTurkey” kampanyasındaçok açık manipülasyon izlerine rastlandığına işaret eden Jones, konu hakkında en çok Tweet atan hesaplarda dikkat çekici anormallikler tespit etti.

Jones, bir örnek olarak, buetiket altında en çok etkileşim gösteren ve sadece 2 takipçisi olan @ege20281770 hesabının 2 Ağustos’ta açıldığını, normalde birçok Tweet bulunması gereken hesapta şu anda hiçbir Tweet bulunmadığını, çünküalgı operasyonu için etikete yazdıktan sonra tespit edilmeyi önlemek için hesap sahibinin tweetleri sildiğinibelirtti.

Aldatmaca için kullanıcı isimlerini değiştirdiler

Jones, araştırmasında etiketle ilgili en aktif kullanıcılardan olan ve yoğun paylaşımlar yapan 15 bin takipçili @Badboy2147 hesabında da sıra dışı bir durum tespit etti. Algı operasyonunun ardından bu hesabın kullanıcı adı@Badboy353435 olarakdeğiştirilmişti.Dahası, “HelpTurkey” ile ilgili tweetleri de silinmişti.

Jones bu hareketi “aldatmaca” olarak tanımladı.

Birçok hesap ve paylaşım “şüpheli”

Benzerşekilde @toprakofficial5hesabını[email protected]_olarakdeğiştirildiğinitespiteden Jones, yaklaşık 7.400 hesaptan oluşan şüpheli grubun çoğunun aynı şekilde kullanıcı isimlerini ve uzantılarını değiştirdiğinin veya hesabını tamamen sildiğinin görüldüğünü belirtti.

Körfez ülkelerine işaret etti

Daha fazla kullanıcının bu yöntemleri kullanarak gönderilerini ve hesaplarını silmişolabileceğini belirten Jones, benzer yöntemlerin başta Körfez ülkeleri olmak üzere kullanıldığının bilindiğini ifade etti.

“Kim bu insanlara aynı içeriği kopyalayıppaylaşmasını söyledi?”

“HelpTurkey” etiketi altında paylaşımlarda bu tür algı kampanyalarında görüldüğü gibi“kopyala-yapıştır” taktiğinin de kullanıldığını belirten Jones, binlerce hesabın İngilizce hazırlanmış bir Tweet’i etiket altında herhangi bir değişiklik ya da retweet yapmadan kopya bir şekilde paylaştığına işaret etti.

Jones, “Kim bu insanlara mesajı retweet etmek yerine aynı İngilizce içeriği kopyalayıp paylaşmasını söyledi? Bunun tamamen insanların hep birden bilerek yaptığı bir şey olması mümkün mü?” diye sordu.

Zamanlaması da manidar

Tweetlerin zamanlamasına da dikkat çeken Jones, etikete yönelik etkileşimlerin Türkiye saatiyle 00:16 gibi oldukça geç bir saatte zirveye ulaştığını kaydederek bu durumun anormalliğine vurgu yaptı.

Kampanyayı sahte paylaşımlarla taşıdılar

Etkileşim yoğunluğu yüksek olan hesapların arasında oldukça fazla Kore pop (K-Pop) müziği fan hesabının bulunduğunu belirten Jones, “Görünüşteki birçok garipliğin yanı sıra, manipüle edilen trendlere benzer şekilde birçok BTS ve K-Pop fanları bu mesajı retweet ediyordu. Bu mesajı gerçekten retweet eden yaklaşık 200 kişi saydım. K-Pop’unpopülerliğine rağmen bunların çoğunun orijinal olduğunu sanmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu kampanya manipülasyon dolu”

Jones, “Özetle, “#HelpTurkey kampanyası manipülasyon dolu. Gerçek kişiler ve ünlülerin sayıyı yükseltmesine ek olarak, yapay olarak da binlerce sahte sosyal medya hesabı tarafından manipüle ediliyor” dedi.