Hedef her alanda tam bağımsızlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, Batı yandaşlarının, vesayet özlemi içinde olanların ve Gezici kafanın tüm engelleme çabalarına rağmen 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 3. Havalimanı, şehir hastaneleri, hızlı tren hatları ve İstanbul Havalimanı gibi dünyanın gıpta ile baktığı nice eserleri faaliyete geçiren Türkiye, Taksim Camii’nin ardından Atatürk Kültür Merkezi’ni de 2.5 sene gibi rekor bir sürede tamamlayarak hizmete açtı. Siyasi, kültürel, askeri ve ekonomik olarak tam bağımsızlık ülküsüyle hareket ederek dünyada eşi benzeri olmayan projelere öncülük eden ülkemiz yakın zamanda ise Çanakkale Köprüsü’nü faaliyete almaya hazırlanıyor.

Doğu Akdeniz’de Haçlı konsorsiyumuna, Ege’de Batı destekli Yunan’a, Afrika’da emperyalist devletlere, Suriye’de ABD ve Rusya ikilisine diz çöktüren, ülkemize büyükelçiler eliyle direktif vermeye çalışan sömürgeci anlayışına ve içimizdeki yerli iş birlikçilerine Osmanlı tokadını vuran Erdoğan iktidarı, bir yandan ülkemize operasyon çekmeye kalkışan emperyalist devletlerin heveslerini kursağında bırakırken diğer yandan ise dev eserleri hayata geçiriyor. Başta ulaşım ve savunma sanayi olmak üzere prestij nitelikteki projeleri bir bir hayata geçiren ülkemiz, eski Türkiye’nin köhnemiş yüzü olan ve Gezi olayları sırasında terör örgütlerinin gövde gösterisi alanına dönen Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkarak toplam 95 bin metrekareyi bulan yeni AKM’yi, 2.5 sene gibi rekor bir sürede tamamladı. Emperyal güçlerin ve onların kuklası konumundaki terör örgütlerinin ülkemize yönelik kirli planlarına hız verdikleri bu süreçte, savunma sanayimizin gözbebeği yerli ve milli SİHA’larımız 13 ülkeye ihraç edilerek bir rekora imza attı. Tamamlandığında dünyanın en büyük nükleer güç santrallerinden biri olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü güç ünitesinin inşaat lisansı ise yine bu süreçte onaylandı.

Marmaray yüz akı oldu

İstanbul’un iki yakasını deniz altından demir yolu ile birleştiren Marmaray, Gezici çapulcuların ülkemizi yakıp yıktığı ve seçilmiş meşru iktidara karşı aleni bir şekilde darbe teşebbüsüne giriştiği 2013 yılı içerisinde hizmete alınmıştı. Dış güçler ile yerli iş birlikçilerinin tarih ve doğa katlediliyor yaygaralarıyla engellemeye çalıştıkları Marmaray 8 yıl içerisinde İstanbul nüfusunun 40 katı olan toplamda 600 milyon yolcuyu taşıdı.

Gezi Parkı Vandallarının eylemlerden vazgeçmek için “yapılmasın” diye şart koştukları maddeler arasında yer alan ve İstanbul’un iki yakasını üçüncü defa birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hizmete geçtiği 26 Ağustos 2016 tarihinden beri bütün heybetiyle boğazın iki yakasında arzı endam etmekte ve ülkemizi güzel yarınlara taşıyacak yatırımlara köprü olmakta. Türkiye’yi havacılık sektöründe zirveye taşıyan ve açıldığı günden bu yana toplam 31 ödül ve sertifika alan İstanbul Havaliman ise “Dünyanın En İyi 10 Havalimanı” arasında yer alarak ülkemizin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Çanakkale'de sona doğru

Türkiye’nin hak ettiği yere gelmesini istenmeyen şer odakları ve yerli iş birlikçilerinin bütün engelleme ve kumpaslarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle hayata geçen ve Osmangazi Köprüsü’nü mesafeleri kısalttığı gibi ülke ekonomisine de katma değer sağlıyor. İki kıtayı 4’üncü kez birbirine bağlayan ve 18 Mart 2022’de hizmete alınması planlanan Çanakkale Köprüsü inşaatında ise sona yaklaşılıyor.

Dünyanın gözü SİHA'larımızda

Sadece ulaşım değil savunma sanayiinde de oldukça büyük hamlelere imza atan Türkiye, yapmış olduğu atılımlarla dışa bağımlılıktan büyük oranda kurtuldu. Başta yerli İHA (İnsansız Hava Araçları) olmak üzere ATAK Helikopterleri ve Altay isminde tanklar üreten Türkiye, savunma sanayi ürünleri ihraç edecek bir ülke konumuna geldi. Tüm dünyanın dikkatini çekmeyi savunma sanayimizin gözbebeği yerli ve milli SİHA’larımız 13 ülkeye ihraç edilmeye başlandı.



Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, 19 yılda dev projeleriyle deyim yerindeyse dünyaya parmak ısırttı. Asrın projesi olarak nitelendirilen ve 1.6 milyar dolara mal olan projeyle Akdeniz’in altından döşenen borularla Yavru Vatan’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne su verildi. Türkiye, şehir hastaneleriyle pandemi döneminde dünyaya parmak ısırttı. Bölünmüş yollar ve hızlı tren hatları ile mesafeler kısaldı. Fethin sembol Ayasofya ile yarım asırlık Taksim Camii hayali de yine bu süreçte gerçeğe döndü. 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyen ülkemiz ise “çılgın proje” olarak nitelendirilen Kanal İstanbul’u hayata geçmek için gün sayıyor.

Plastik ibriği hizmet sananlar bunu anlamaz

“Her alanda tam bağımsız güçlü Türkiye” hedefiyle gerçekleştirilen eser, hizmet ve projeleri gazetemize değerlendiren Gazeteci Şükrü Sak, “Siyaseti ‘halka hizmet’ olarak gören bir anlayışla, siyaseti ‘halkı adam edilmesi gereken bir sürü’ olarak gören kör zihniyet arasındaki farkı, son 20 yılda yapılan bu dev projelerden de görmek mümkün. Musluk açılışı ve plastik ibrik hizmeti için sosyal medyadan ‘tebrik, teşekkür’ açıklaması yapanların, son 20 yılda yapılan bu dev projeleri görmesi mümkün değil” dedi. Sak, “Bir yakma-yıkma-talan olan Gezi’yi alkışlayan ve direniş olarak hala yıl dönümünü kutlayan zihniyetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen dev projeler karşısındaki ezikliğini buradan anlamak lazım” ifadelerini kullandı.