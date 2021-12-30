Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başladı
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle yeri ve kontenjanı ilanla duyurulan pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilecektir.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Giriş sınavı, 07/02/2022 tarihinde Ankara’da sözlü usulle yapılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) ve (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar başvurularını, 10/01/2022 (08:30) – 21/01/2022 (17:30) tarihleri arasında e- Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (21/01/2022) itibarıyla ilanla duyurulan genel ve özel şartları taşımaları gerekir.
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