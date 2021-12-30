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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başladı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başladı

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle yeri ve kontenjanı ilanla duyurulan pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:35:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Giriş sınavı, 07/02/2022 tarihinde Ankara’da sözlü usulle yapılacaktır. Giriş sınavına katılmaya  hak kazanan  adaylar ile bunların sınava giriş  yerleri Hazine ve Maliye  Bakanlığı  (www.hmb.gov.tr) ve (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar  başvurularını,  10/01/2022  (08:30)  –  21/01/2022  (17:30)  tarihleri  arasında  e- Devlet  üzerinden  Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı  -  Kariyer  Kapısı  Kamu  İşe  Alım  veya  Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (21/01/2022) itibarıyla ilanla duyurulan genel ve özel şartları taşımaları gerekir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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