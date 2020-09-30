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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 3 bilgisayar işletmeni, 25 yardımcı hizmetli, 2 şoför, 15 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 elektrik teknikeri, 2 inşaat teknikeri, 2 sıhhi tesisat teknikeri ve 1 iklimlendirme teknikeri olmak üzere 53 personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 08:56:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 sözleşmeli personel alacak

Giriş sınavı başvuruları, 5 Ekim’de başlayacak ve 16 Ekim mesai bitimine kadar Bakanlığın (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Sınav, Ankara’da ve sözlü usulle yapılacak. Adaylar, her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en fazla dört katı aday giriş sınavına çağırılacak. Her pozisyon için en yüksek puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecek.

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