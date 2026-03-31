Hayırlısı olsun demek yetmiyor... Elektrikli araçta yeni dönem

Dünyada son yıllarda art arda yaşanan enerji krizleri ve bölgesel gerilimler, ulaşım alışkanlıklarını sessiz ama derin bir şekilde değiştirmeye başladı. Özellikle petrol merkezli gelişmeler, artık sadece küresel siyasetin değil, günlük hayatın da belirleyici unsurlarından biri haline geldi. Bu değişimin Türkiye’deki en net yansıması ise elektrikli araçlara olan ilginin hızla artması.

ALTYAPI GENİŞLEMELİ

Petrol fiyatlarındaki oynaklık, savaşların etkisiyle daha da belirginleşti. Arz güvenliği tartışmaları, enerji hatlarındaki riskler ve maliyet baskısı, hem bireyleri hem de ülkeleri alternatif çözümlere yöneltti. Bugün elektrikli araçlar, bir dönem olduğu gibi sadece çevreci bir tercih değil; ekonomik ve stratejik bir zorunluluk olarak görülüyor. Türkiye’de de benzer bir tablo var. Artan akaryakıt fiyatları karşısında vatandaş artık sadece bugünü değil, yarını da hesaplıyor. Bu nedenle elektrikli araçlar giderek daha fazla tercih ediliyor. Ancak bu dönüşümün önünde göz ardı edilemeyecek bir gerçek duruyor: altyapı eksikliği.

Satış rakamları yükselirken, şarj istasyonlarının aynı hızda yaygınlaşmaması önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Büyük şehirlerde bile zaman zaman yoğunluk yaşanırken, Anadolu’nun birçok noktasında şarj imkânı hâlâ sınırlı. Bu durum, elektrikli araç sahibi olmayı düşünenler için ciddi bir soru işareti oluşturuyor.

SESSİZ DÖNÜŞÜM

Öte yandan hem kamu hem de özel sektör bu alanda yatırımlarını artırmış durumda. Yeni nesil hızlı şarj istasyonları, otoyol hatları ve şehir içi çözümlerle altyapı genişletilmeye çalışılıyor.

Ancak mevcut talep artışı dikkate alındığında, bu gelişimin henüz istenen seviyeye ulaştığını söylemek zor. Türkiye’de elektrikli araç dönüşümü; küresel enerji dengeleri, artan maliyetler ve altyapı ihtiyacının kesiştiği bir noktada ilerliyor. Sürece temkinli bir iyimserlikle yaklaşanların dilinde sıkça aynı ifade var: “Hayırlısı olsun.” Fakat görünen o ki bu süreç, temennilerle değil, zorunluluklarla şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde yollar daha sessiz olacak; asıl soru ise bu sessiz dönüşüme altyapının ne kadar hızlı eşlik edebileceği.