Hatice Kübra İlgün kimdir? Hatice Kübra İlgün kaç yaşında? Hatice Kübra İlgün nereli? Hatice Kübra İlgün hayatı

Hatice Kübra İlgün kimdir nerelidir? Hatice Kübra İlgün 1 Ocak 1993 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi öğrencisidir. Hatice Kübra İlgün, 1 Ocak 1993 (01.01.1993) tarihinde Kars’ta doğmuştur. Bugün taekwondo branşında ülkemizi 57 kg kategorisinde temsil eden ve ertelenen 2020 olimpiyatlarına gitmeyi garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor kulubünün sporcusu olarak çalışmalarına Bursa’da devam etmektedir.

Hatice Kübra İlgün başarıları

Hatice Kübra İlgün, 2017 Dünya Şampiyonası 57 kg mücadelesinde gümüş madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, yaptığı maçlarda sırasıyla Kenyalı, Letonyalı, Alman ve Portekizli rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 8-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

Finalde ev sahibi Güney Kore’den Ah Reum Lee ile karşılaşan milli tekvandocu, ilk raundunu 3-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci raundunda 6-2 geriye düştü. Üçüncü raunndda farkı eriten Hatice Kübra İlgün, son saniyelerdeki çabasına rağmen müsabakayı 7-5 kaybetti ve Dünya ikincisi oldu.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları Hatice Kübra İlgün başarısı