Hatice Anne’yi rahmetle anıyoruz
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz ve yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nun değerli valideleri Hatice Karahasanoğlu’nu vefatının 17. yıldönümünde rahmetle ve dualarla anıyoruz.
Hatice annemizi vefatının 17. yıl dönümünde rahmetle ve dualar anıyoruz. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz ve yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nun değerli valideleri Hatice Karahasanoğlu’nun ebedi istirahatgâhına uğurlanmasının üzerinden 17 yıl geçti. Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile kabristanında medfun Hatice Karahasanoğlu, 7 Haziran 2005 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Arkasında değerli evlatlar bırakan Hatice Hanımefendi’yi Akit ailesi olarak vefatının 17. yıl dönümünde hayırla yâd ediyoruz.