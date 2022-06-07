  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatice Anne’yi rahmetle anıyoruz
Aktüel

Hatice Anne’yi rahmetle anıyoruz

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz ve yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nun değerli valideleri Hatice Karahasanoğlu’nu vefatının 17. yıldönümünde rahmetle ve dualarla anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 11:03:00 -
Hatice Anne’yi rahmetle anıyoruz

Hatice annemizi vefatının 17. yıl dönümünde rahmetle ve dualar anıyoruz. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz ve yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nun değerli valideleri Hatice Karahasanoğlu’nun ebedi istirahatgâhına uğurlanmasının üzerinden 17 yıl geçti. Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile kabristanında medfun Hatice Karahasanoğlu, 7 Haziran 2005 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Arkasında değerli evlatlar bırakan Hatice Hanımefendi’yi Akit ailesi olarak vefatının 17. yıl dönümünde hayırla yâd ediyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay