Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, Spor Toto 1.

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Boluspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 top kapma, taktik çalışması ile tamamladı.

Hatayspor, Boluspor ile yarın Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19.30’da karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.