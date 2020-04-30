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Aktüel

Hatay’da Suriyelilerin ATM kuyruğu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sosyal yardım alan Suriyeliler para çekmek için ATM’lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 22:42:48 -
Hatay’da Suriyelilerin ATM kuyruğu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sosyal yardım alan Suriyeliler para çekmek için ATM’lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında Türkiye’de yaşayan sığınmacı konumundaki Suriyeliler kendilerine verilen "Kızılay Kart”larına yatırılan paraları çekmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde banka ATM’lerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Her ay kişi başı 133 lira nakdi yardım alan Suriyeliler yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Korona virüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarı yaptı

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