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Aktüel Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir caddede karantina başlatıldı
Aktüel

Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir caddede karantina başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:03:27 -
Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir caddede karantina başlatıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir caddede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Antakya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Üzümdalı Mahallesi'nde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Mustafa Harbutlu başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.

Toplantıda Üzümdalı Mahallesi'ndeki Merkez Caddesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu cadde için karantina süresi zarfında giriş ve çıkışların kısıtlanması kararı verildi.

Açıklamada karantinanın uygulanacağı süre boyunca vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu'nun destek vereceği belirtildi.




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