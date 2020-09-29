Hatay'da erkenci mandalina hasadı başladı

Türkiye'de narenciye üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı Hatay'da erken "Okitsu" ırkı mandalina hasadına başlandı.

Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesi'nde bir çiftçi tarlasında düzenlenen hasat törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu katıldı.

Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir genelinde 170 bin dekar alanda narenciye üretildiğini ve yaklaşık 720 bin ton ürün beklediklerini söyledi.

Mandalina'da 480 bin ton hasadın aktarılmasını hedefleyen Çolakoğlu, "Hatay, narenciye üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Ürünlerimiz hem iç piyasada hem de dış pazarda alıcı bulmaktadır. İlimiz yaş meyve ve sebze ihracatında da önemli yer alıyor. İlimizde geçen ay limon hasadı başladı. Şimdi erken cins mandalina hasadı başladı. Umarım üreticilerimiz için hayırlı olur. "diye konuştu.

Üretici Yahya Dik de mandalina hasadının verimli geçmesini diledi.