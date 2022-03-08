Hatay İmsakiye 2022! Hatay için iftar ve sahur vakti:

Ramazan ayı, Müslümanlar açısından oldukça önemli bir ayDır. Zira oruç ibadeti Ramazan ayında yerine getirilmekte. İtikaf, fitre, teravih namazı gibi ibadetler bu ayda yerine getirilir. Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü idrak edilmeye başlanılacak. Ramazan İmsakiye 2022 ile Hatay iftar saatleri, imsak vakti ve sahur saati anlık olarak takpi edimekte. Yine aynı şeklide iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, sahur ne zaman ve imsak vakti saat kaçta bitecek, teravih namazı saat kaçta kılınacak? soruları da Hatay 2022 Ramazan imsakiyesi üzerinden öğrenilebilmekte. İmsakiye Hatay 2022 ile iftar saatleri, sahur, imsak vakti, Hayat akşam ezanı, teravih namazı vakti öğrenilmebilmekte. İşte Hatay 2022 Ramazan imsakiyesi-Diyanet namaz vakitleri-Sahur ve iftar saati:

Hatay Ramazan imsakiyesi 2022:

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).