Hastaneden kaçan koronavirüs hastası bankada yakalandı
Trabzon'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan kişi, bir bankada para çekmek isterken yakalandı. Yakalanan kişi yeniden hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören C.K. isimli kişi hastaneden kaçıp bankada para çekerken yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kovid-19 şüphesiyle geldiği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir süredir koronavirüs tedavisi gören C.K. isimli şahsın hastaneden ayrılması üzerine, yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, C.K'nın Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde para çektiği tespit edildi.
Yeniden hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri çevrede önlem alarak şahsı ambulansa bindirdi. C.K, tedavisi için yeniden Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.