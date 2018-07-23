Harun Tekin Beşiktaş'a gidiyor mu? Başkan Ali Ay resmen açıkladı...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Harun Tekin için Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan transfer açıklaması geldi.

''TEKLİF GELSİN, DEĞERLENDİRİRİZ''

Ali Ay, Milli kaleci hakkında ''Şu ana kadar bize Beşiktaş'tan Harun Tekin için bir teklif gelmedi. Harun'un menajeriyle konuşuluyor. Galatasaray'dan daha önce bir teklif gelmişti. Teklif gelsin, sonra değerlendireceğiz. Olabilir diye düşünüyoruz.'' sözlerini kullandı.

''GİDEBİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM''

Galatasaray'dan da geçen yıllarda teklif aldıklarını belirten Ay, ''Harun Tekin için takas düşünmüyoruz. Galatasaray'ın 2 sene kiralama teklifi olmuştu. Beklentilerimizi karşılamadı ama onlardan da teklif gelebilir diye düşünüyorum. Arkasında iki genç oyuncumuz daha var, onların şans bulabilmesi için gidebilir diye düşünüyorum ama Harun da bizim kalecimiz.'' şeklinde konuştu.