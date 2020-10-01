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Ekonomi Hariçte İşleme Rejimi'nde kağıtsız uygulamaya geçildi
Ekonomi

Hariçte İşleme Rejimi'nde kağıtsız uygulamaya geçildi

Ticaret Bakanlığı Hariçte İşleme Rejimi işleyişinde kağıtsız uygulamaya geçti - İhracatçıların bu rejime ilişkin izin belge başvuruları ve incelemeleri bugünden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak - DYS kapsamında yer alan ihracatta devlet yardımı modülü de 31 Aralık 2020'ye kadar kademeli olarak devreye alınacak ve Ticaret Bakanlığınca verilen tüm devlet desteklerine başvuru ve inceleme işlemleri sadece DYS üzerinden gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:28:42 -
Hariçte İşleme Rejimi'nde kağıtsız uygulamaya geçildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, Hariçte İşleme Rejimi (HİR) işleyişinde kağıtsız uygulamaya geçiş yaptı. Bundan böyle ihracatçıların bu rejime ilişkin izin belge başvuruları ve incelemeleri sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gerçekleştirilicek.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılması, doğru, güncel ve kesin verilere dayanan bir bilgi akışı ile karar verme süreçlerinin hızlanması amaçlarıyla oluşturulan DYS kapsamında ihracatçıların sisteme kayıtları devam ediyor.

Bu kapsamda, HİR işleyişinde kağıtsız uygulamaya geçilmiş olup, ihracatçıların bu rejime ilişkin izin belge başvuruları ve incelemeleri bugünden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak.

Destek Yönetim Sistemi HİR modülünün devreye alınması Ticaret Bakanlığı hizmetlerinden firmaların en kolay ve dijital ortamda faydalanabilmesine yönelik çalışmalarına önemli katkı sağlayacak.

İhracatçılar DYS Otomasyon Sistemine yararlanıcı kayıtlarını yaptırmalarını müteakip HİR ile ilgili tüm iş ve işlemlerini sistem üzerinden yapabilecek.

DYS kapsamında yer alan ihracatta devlet yardımı modülü de 31 Aralık 2020 tarihine kadar kademeli olarak devreye alınacak ve Ticaret Bakanlığınca verilen tüm devlet desteklerine başvuru ve inceleme işlemleri sadece DYS üzerinden gerçekleştirilecek.


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