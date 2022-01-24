Hangi yollar kapalı hangi yollar trafiğe açık? Kapanan yollar açıldı mı?

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı pazar günü etkili olmaya devam etti. Gün boyunca pek çok bölgede ulaşımda aksamalar meydana gelirken, akşam saatlerinde İstanbul-Ankara arası karayolu ulaşımı da durdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştır” denildi.

Gerede-Düzce arası otoyol trafiğe kapalı mı açık mı?

Ankara Valisi Vasip Şahin, ulaşımda yaşanan sıkıntılarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için ilimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vatandaşlara uyarıda bulunup, "Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır" mesajını paylaştı.

TEM Otoyolu trafiğe açıldı mı?

Bolu’da, etkili olan kar yağışı sebebiyle kentin TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Gerede ve Düzce girişleri araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizleme çalışması yaptığı güzergahlarda il sınırına giren araçların çıkışı TEM Otoyolu üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, yolun güvenli hale getirildiğinde yeniden trafiğe açılacağını belirtip şöyle konuştu: “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyin ötesinde. Aşırı kar yağışı, buzlanma tipi ve bir taraftan kar açma, yol açma çalışmaları, buz çözme çalışmaları sebebiyle Bolu'nun bütün girişlerinde geçici olarak trafik şimdilik durdurulmuş vaziyette. İstanbul, Ankara ve diğer tüm istikametler şu anda trafiğe kapalı. Bu kapsamda Bolu iline girişleri kapatmış vaziyetteyiz. Yol açma çalışmalarımız sürüyor. Yol güvenli hale geldiğinde tekrar trafik elbette açılacaktır. Bolu sınırları içerisine girmiş olan vatandaşlarımızın imkanları ölçüsünde tek şerit olmak ve kontrollü olmak şartıyla il dışına çıkarmaya gayret ediyoruz."

Sakarya-Bilecik D-650 karayolu kapalı mı?

Sakarya genelinde etkisini gösteren kar yağışı D-650 karayolu Pamukova ilçe geçişinde yolun kapanmasına sebep oldu. Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda Turgutlu Mahallesi mevkiinde ulaşım durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede Karayolları ve Bölge Trafik ekiplerinin yolun açılması için çalışmaları sürüyor.