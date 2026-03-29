Halka böcek yedirmişler!

HABER MERKEZİ

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesinin aşevinde vatandaşlara at eti yedirmelerinin ardından bir skandal da Bolu’da patlak verdi. Başkanlığını “irtikap” soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li Tanju Özcan’ın yaptığı Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Solmaz Ana Hayır Çarşısı ve Gıda Bankası’nda büyük bir skandal ortaya çıktı. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan gıda ürünlerinde böcek, güve ve haşere tespit edildi. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen resmi kontrolde, işletmenin hijyen kurallarına uymadığı belirlendi. Hazırlanan denetim raporuna göre, gıda ürünlerinin depolandığı alanlarda ciddi hijyen eksiklikleri tespit edildi. Raporda ayrıca, ürünlerde haşere oluşumu bulunduğu ve bu durumun insan sağlığını tehdit edebilecek boyutta olduğu ifade edildi. Denetim sırasında depolanan gıda ürünlerinde güve ve böcek bulunduğu açıkça kayıt altına alındı. Ürünlerin uygun hijyen koşullarında saklanmadığı belirtilirken, bu durumun gıda güvenliği açısından büyük risk oluşturduğu vurgulandı. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan bir şikâyette de benzer iddialar yer aldı. Başvuruda, gıda çarşısında dağıtılan ürünlerden sık sık böcek çıktığı ifade edildi. Denetimlerin ardından, Bolu Belediyesi’ne bağlı işletmeye idari yaptırım uygulandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, hijyen kurallarına aykırı faaliyet yürütüldüğü gerekçesiyle belediyeye bağlı işletmeye 42 bin 76 TL idari para cezası kesildi. Hazırlanan idari yaptırım kararında, işletmenin Bakanlıkça belirlenen genel ve özel hijyen standartlarına uymadan faaliyet gösterdiğinin açıkça tespit edildiği belirtildi.