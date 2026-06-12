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Yerel Haliliye'de hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi
Yerel

Haliliye'de hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Haliliye'de hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi

Haliliye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde halk sağlığını tehlikeye atan bir işletme hakkında işlem yapıldı. Hijyen kurallarına uymadığı ve sağlıksız koşullarda üretim yaptığı belirlenen unlu mamulleri işletmesi mühürlenirken, işletmeye 132 bin 108 lira para cezası kesildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle birlikte Konuklu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir unlu mamulleri işletmesinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmediği, üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara başvurulduğu tespit edildi.

Ekiplerin incelemelerinde, bazı ürünlerde kullanıldığı belirtilen fıstık yerine yer fıstığının tercih edildiği de belirlendi. Halk sağlığını riske atan usulsüzlükler nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

Denetim raporları doğrultusunda işletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası uygulanırken, faaliyetlerine son verilerek iş yeri mühürlendi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini açıkladı. Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlardan hijyen ve gıda güvenliğine ilişkin karşılaştıkları olumsuzlukları 444 22 63 numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla belediyeye bildirmelerini istedi.

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