Halı sahada top çarptı, öldü
Kahramanmaraş’ta arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken göğsüne futbol topu isabet eden 49 yaşındaki Selahittin Atlı’nın kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan Atlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan ve kalede duran Selahittin Atlı’nın göğsüne futbol topu isabet etti.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda arkadaşları, yere yığılan Selahittin Atlı’nın yardımına koştu. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde durduğu belirlenen Atlı’nın kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.
Hemen sedyeye alınan Atlı ambulansa taşınırken, bu sırada sağlık görevlisi kalp masajı yapmaya devam etti. Selahittin Atlı, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.