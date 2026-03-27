  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
Gündem

Halı sahada top çarptı, öldü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Halı sahada top çarptı, öldü

Kahramanmaraş’ta arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken göğsüne futbol topu isabet eden 49 yaşındaki Selahittin Atlı’nın kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan Atlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan ve kalede duran Selahittin Atlı’nın göğsüne futbol topu isabet etti.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda arkadaşları, yere yığılan Selahittin Atlı’nın yardımına koştu. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde durduğu belirlenen Atlı’nın kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

Hemen sedyeye alınan Atlı ambulansa taşınırken, bu sırada sağlık görevlisi kalp masajı yapmaya devam etti. Selahittin Atlı, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23