Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar ne iş yapıyor?

Ülke genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF adındaki şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, Kuum Beach, The Stay Otel ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapıyor. Bunlarla birlikte mimarlık ofisi ve restoran işletmeciliği de yapan Haldun Demirhisar, gündemin arananlar listesinin başında yer aldı. Haldun Demirhisar kaç yaşında? Haldun Demirhisar’ın kaç yaşında doğdu dolaısıyla da Haldun Demirhisar’ın kaç yaşında olduğu konusunda bir bilgi bulunmamaktadır.