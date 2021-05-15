  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kilis'te vahşet! Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama!
Karaköy’de skandal görüntü
Bakan Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşı Filistin'i görüştü
Biyografi Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar ne iş yapıyor?
Biyografi

Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar ne iş yapıyor?

Haldun Demirhisar kimdir? sorusu arama motoru Google en çok arananlar listesinde trend olmasından sonra Haldun Demirhisar hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Haldun Demirhisar kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 14:22:00 - 2021-05-15 14:23:12
Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar ne iş yapıyor?

Ülke genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF adındaki şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, Kuum Beach, The Stay Otel ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapıyor. Bunlarla birlikte mimarlık ofisi ve restoran işletmeciliği de yapan Haldun Demirhisar, gündemin arananlar listesinin başında yer aldı. Haldun Demirhisar kaç yaşında? Haldun Demirhisar’ın kaç yaşında doğdu dolaısıyla da Haldun Demirhisar’ın kaç yaşında olduğu konusunda bir bilgi bulunmamaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den sert uyarı: Cevap veririz
Dünya

Putin'den sert uyarı: Cevap veririz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın 'emin adımlarla bir anti-Rusya platforma dönüştüğünü' söyledi ve Moskova'ya yönelik tehditlere cevap..
İtalya'da koronavirüs kayıpları devam ediyor
Korona Virüs

İtalya'da koronavirüs kayıpları devam ediyor

İtalya'da bugün koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 182 artarak 123 bin 927'ye çıktı.
Dikkat çeken açıklama: Türkiye en büyük ortaklarımızdan biri
Aktüel

Dikkat çeken açıklama: Türkiye en büyük ortaklarımızdan biri

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Küresel salgın nedeniyle son yıllarda iki ülke arasındaki ticaretin olumsuz dinamiklerine rağmen T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay