  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Tunç’tan HSK eleştirilerine sert yanıt: Geçmişteki 'al gülüm ver gülüm' sistemine baksınlar

Yunan gazetesinden TF-2000 itirafı “Akdeniz’deki dengeleri bozacak” Donanmanın omurgası

Bakan Uraloğlu açıkladı! Sosyal medyaya yaş sınırlaması geliyor

Almanlardan vicdansızlık: Almanya Ezidileri kovuyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çok şükür eğitim sistemindeki virüsleri temizledik!

Bakan Fidan Alman meslektaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu

MHP’li Semih Yalçın arka planı açıkladı! CHP terörsüz Türkiye komisyonuna neden girdi?

Akit TV Ana haberde Erkan Tan dönemi! Cesur, adil ve milletten yana…

İşte Türkiye bu! Hem kazanır hem de kazandırır

Papa Leo’nun Ankara temaslarında dikkat çeken stratejik mesaj! Dünya basını zamanlaması manidar diyerek duyurdu
Gündem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü fazla kaçamadı

Kayseri’de hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan FETÖ üyesi düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. (45) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan O.K. cezaevine teslim edildi.

