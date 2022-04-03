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Medya Hakim dizisi başrolde kim var? Hakim dizisi oyuncuları
Medya

Hakim dizisi başrolde kim var? Hakim dizisi oyuncuları

İlk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Hakim dizisinin oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Diziyi izlemek isteyenler ise hangi rolde kimlerin bulunacağını merak ediyor. Peki, Hakim dizisinin başrolünde kim var? ATV Hakim dizisi oyuncu kadrosu:

Yeniakit Publisher
2022-04-03 18:12:00 - 2022-04-03 18:13:46
Hakim dizisi başrolde kim var? Hakim dizisi oyuncuları

Hakim dizisi ilk bölümüyle 4 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek.  Diziyi izlemek isteyenler ise ‘Hakim dizisinde kimler oynuyor?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Hakim dizisi kim oynuyor?

Hakim dizisi başrolde kim var? Hakim dizisi oyuncuları

Limon Film imzası taşıyan yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı Hakim dizisi; 'Your Honor' dizisinin bir uyarlamasıdır. Bir savcının, oğlunu korumak için verdiği mücadeleyi anlatan dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur paylaşıyor.

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

Hakim konusu ne? Hakim dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?
Hakim konusu ne? Hakim dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?

Medya

Hakim konusu ne? Hakim dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?

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