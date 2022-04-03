Hakim dizisi başrolde kim var? Hakim dizisi oyuncuları
İlk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Hakim dizisinin oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Diziyi izlemek isteyenler ise hangi rolde kimlerin bulunacağını merak ediyor. Peki, Hakim dizisinin başrolünde kim var? ATV Hakim dizisi oyuncu kadrosu:
Hakim dizisi ilk bölümüyle 4 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek. Diziyi izlemek isteyenler ise ‘Hakim dizisinde kimler oynuyor?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Hakim dizisi kim oynuyor?
Hakim dizisi başrolde kim var? Hakim dizisi oyuncuları
Limon Film imzası taşıyan yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı Hakim dizisi; 'Your Honor' dizisinin bir uyarlamasıdır. Bir savcının, oğlunu korumak için verdiği mücadeleyi anlatan dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur paylaşıyor.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir