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Hakan Keleş'e canlı yayında "Kangal köpeği" sürprizi

Sivas'ta Kanal 58 televizyonundaki spor programına konuk olan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'e, canlı yayında yavru Kangal köpek hediye edildi

18 Aralık 2018 Salı 12:27
Hakan Keleş'e canlı yayında "Kangal köpeği" sürprizi

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'e, programa konuk olduğu Kanal 58 televizyonunda canlı yayın sırasında yavru Kangal köpeği hediye edildi.

Keleş, kentte yayın yapan Kanal 58 televizyonunda, Mustafa Ateş'in hazırlayıp sunduğu "Spor Aktif" programına konuk oldu. Keleş, göreve geliş süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken 5 haftalık başarı grafiğini de anlattı.

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba döneminde antrenör olarak göreve başladığını aktaran Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı transferlerde kendisinin payının büyük olduğunu ifade etti.

Kendisine teknik direktörlük görevini layık gören Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kuruluna teşekkür eden Keleş, "Sezona iyi başlayamamıştık. Göreve geldikten sonra takım içerisindeki motivasyonu artırdık. Ekip ruhuyla hareket ederek, 5 maçta 13 puan topladık." dedi.

Sezonun ilk yarısının son maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Keleş, "İnşallah bu maçı da kazanarak ilk yarıyı arzu ettiğimiz bir yerde tamamlayacağız. Devre arasında yapacağımız takviyelerle ligi iyi bir yerde tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Robinho'nun Sivasspor için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Robinho'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda yönetimimiz görüşmeler yapıyor. Yeni sezonda da elbette Robinho ile çalışmak isteriz. Robinho ve diğer yabancı oyuncular Sivas'ta çok mutlu. Yabancı oyuncuların büyük bir kısmı huzurlu bir şehir olan Sivas'ı tercih ediyor. Sivas'taki çalışma ortamının çok güzel olmasından dolayı takımımızdaki yabancı oyuncular, gelecek futbolculara da referans oluyor. Sivasspor'un Sivas'a katkı anlamında çok şeyler sunduğuna inanıyorum."

Bu arada, İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi işletmecisi Hüseyin Yıldız, "Boyraz ve Yaman" isimli Kangal köpeklerini ve "Keleş ile Asya" yavru Kangalları stüdyoya getirdi. Yıldız, "Keleş ve Asya" isimli yavru köpekleri, canlı yayın sırasında teknik direktör Hakan Keleş'e hediye etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:27
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Kangal Köpeği
  3. Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş

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