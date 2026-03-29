Hakan Fidan Pakistan'da: İslam coğrafyası için kritik diplomasi trafiği
Hakan Fidan Pakistan'da: İslam coğrafyası için kritik diplomasi trafiği

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’da tırmanan gerilimi dindirmek ve bölgedeki yangını söndürmek amacıyla diplomatik temaslarını artırıyor. Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla birlikte Pakistan’ın başkenti İslamabad’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan, Nur Khan Hava Üssü’nde üst düzey yetkililer tarafından karşılandı. Ziyaretin temel amacı, son dönemde iyice gerilen bölgesel atmosferi yumuşatmak ve İslam dünyasının ortak bir duruş sergilemesini sağlamak olarak değerlendiriliyor.

Masadaki kritik başlıklar

Ziyaret kapsamında Bakan Fidan’ın, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde şu başlıkların öne çıkacağı bildirildi:

  • İkili İlişkiler: Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi.
  • Bölgesel Gerilim: Gazze, Lübnan ve İran ekseninde yayılan çatışma risklerine karşı koordinasyon.
  • Küresel Gelişmeler: Müslüman coğrafyasını doğrudan etkileyen uluslararası tehditlere karşı ortak strateji geliştirilmesi.

Diplomasi trafiği hız kesmiyor

Hakan Fidan’ın bu ziyareti, Türkiye’nin bölgedeki "arabulucu ve oyun kurucu" rolünü pekiştirdiği bir dönemde gerçekleşiyor. Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla koordineli hareket edilmesi, bölge ülkelerinin Batı destekli saldırganlığa karşı bir blok oluşturma çabası olarak yorumlanıyor.

Hakan Fidan'dan dünyayı sallayan savaş açıklaması

Bakan Hakan Fidan, Bulgar mevkidaşı Neynski ile bir araya geldi

İran savaşı sürerken Hakan Fidan'dan flaş karar

