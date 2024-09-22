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Hafızayı zehir gibi yapıyor! Günde 3-4 tane yeterli! O yeni özel hafıza kürü şoke edecek! Öyle bir şey ki

Yeniakit Publisher
2024-09-22 20:06:00 - 2024-09-22 20:09:47
Hafızayı zehir gibi yapıyor! Günde 3-4 tane yeterli! O yeni özel hafıza kürü şoke edecek! Öyle bir şey ki

Kırmızı orman meyveleri arasında en sevilenlerden biri olan ahududu, küçük, tatlı bir meyve. Beyninizi aktif tutmak, zihinsel sağlığınızı korumanın en neşeli renk patlamaları ve lezzetli lezzetleri, sıradan herhangi bir yemeği özel hissettirebilir ancak bu kadar değil... hafızayı geliştirmek, odaklanmayı artırmak için bu minik meyveler, birçok vitamin, mineral, antioksidan ve lifle doludur. Peki, ahududunun faydaları nelerdir?

Ahududu, gülgiller ailesinden, böğürtleni andıran, çalı görünümünde, kışın yapraklarını döken, çok yıllık, dikenli bir bitkidir. Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı renkli, sulu ve kokulu yemişidir.

Diyetisyen Pınar Demirkaya süper besinler grubuna giren ahududunun faydaları hakkında bilgiler verdi.

SÜPER BESİN: AHUDUDU

Ağaç çileği, sultan böğürtleni ve frambuaz olarak da tanınır. Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Yabani olarak birçok yerde rastlamak mümkündür. Ahududu, gülgiller familyasındandır.

Böğürtlen ve Çilek, Ahududu ile aynı ailedendir. Ahududu ve Böğürtlen, çalı şeklinde meyvelerin toplu olduğu drupel adında “böğürtlen çalısı” meyveleri grubuna girmektedir. A, C, E ve folik asit vitaminleri yönünden zengin bir meyvedir.

AHUDUDUNUN FAYDALARI

Son yıllarda yapılan birçok çalışma ahududunun fonksiyonel gıda olduğu ve besin içeriği ile süper besinler grubuna girdiğini ortaya koymuştur. Özellikle kanser çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir.

İşte, ahududunun faydaları...

BEYİN GÜCÜNÜ ARTIRIR

Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada flavonoid alımının hafıza gelişiminde pozitif etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca Ahududu, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir.

EKLEM RAHATSIZLIKLARINI ÖNLER

Ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyvelerde bulunan flavonoidler, hücrelerdeki C vitamini düzeyini yükseltirler. Flavonoidlerin eklemlerdeki kirişler, bağlar ve kıkırdak yapısında bulunan kolajen üzerindeki olumlu etkisi, romatoid artrit gibi eklem rahatsızlıkları olan kişiler için önemlidir.

KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Ahududu gibi flavonoid bakımından zengin gıdaların alımı, kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskini düşürür. Özellikle bir flavonoid grubunun (antosiyaninler) kardiyovasküler hastalığa yol açabilecek iltihabı bastırdığı gösterilmiştir. Ahududu içindeki yüksek polifenol içeriği ayrıca trombosit oluşumunu önleyerek ve anti-enflamatuar mekanizmalar yoluyla kan basıncını azaltarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Ahududu gibi C vitamini yüksek olan gıdaların UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak gözlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir.

CİLDİ BESLER, SİVİLCELERİ AZALTIR

Ahududu, maske yapılarak yüze sürüldüğünde sivilce ve aknelerin giderilmesine fayda sağlar.

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