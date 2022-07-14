Hafıza 15 Temmuz Müzesi hain darbe girişimini belleklere kazıyor

Darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve bugüne kadar 1.5 milyonkişi tarafından ziyaret edilen müze, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bulunuyor.

Darbe gecesi şehit olan 251 kişinin isimlerinin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, önce kubbe şeklindeki anıta uğrayıp burada şehitler için dua ediyor. Her şehit için ayrı ayrı dikilen sevilerin her birinde bir şehidin ismi ve karekodu bulunuyor. Mobil uygulamayla karekod okutularak, "selviye" ismi verilen şehidin özgeçmişine ulaşılabiliyor.

Müzeye giren ziyaretçileri ilk olarak darbecilerin tankla ezdikleri bir otomobil karşılıyor. Darbecilere bedenleriyle siper olan kahraman şehitlerin özellikle o gece giydiği ayakkabılar ve hemen yanındaki üzerinde darbecilerin silahlarından çıkan kurşun izleri bulunan motosiklet müzenin en etkileyici bölümlerinden. Darbe girişiminin izlerini taşıyan ve o geceyle özdeşleşmiş eşyalar da müzede sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşları darbeye karşı durmaları için sokağa inmeye çağırdığı görüşmedeki gazeteci Hande Fırat'ın cep telefonu ve Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'in beresi ve kaması, en çok ilgi gören eşyalar arasında yer alıyor. Darbe gecesi yaşananlara ait videoların da yer aldığı müzede ayrıca Türkiye'nin yaşadığı darbeler, yargılamalar ve darbelerin ağır sonuçları ile FETÖ amacına ulaşsaydı nelerin yaşanabileceği de ziyaretçilerin hafızalarına kazınıyor. Pazartesi günleri kapalı olan müze, hain darbe girişimini unutturmamak için ziyaretçilerini bekliyor.