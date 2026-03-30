Haberi duyan soluğu orada aldı! Altın avcıları dere yatağını mesken eyledi

Doğanın sunduğu bu gizemli hazinenin peşine düşen vatandaşlar, yükselen su seviyesiyle birlikte taşınan altın parçacıklarını bulmak için soğuk havaya rağmen saatlerce mesai harcadı.

İzmir'in dağlık bölgelerinden süzülüp gelen dere yatakları, son yağışlarla birlikte altın arayıcılarının uğrak noktası haline geldi. Yağmurun toprağı aşındırıp altın zerrelerini suyla buluşturduğunu bilen meraklılar, çizme ve küreklerini alarak soluğu su kenarında aldı. "Zamanla katılım arttı, artık sadece İzmir'den değil Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmeye başladı" diyen bölge sakinleri, bu tutkunun kısa sürede nasıl bir fenomene dönüştüğünü gözler önüne serdi.

"Hobi olarak başladı, Türkiye'ye yayıldı!"

Başlarda sadece birkaç kişinin hobi olarak yaptığı dere yatağında altın arama faaliyeti, sosyal medyanın da etkisiyle dev bir topluluğa dönüştü. Profesyonel ekipmanlardan mutfak süzgecine kadar her türlü araçla şansını deneyen vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirirken bir yandan da "nasibini" arıyor. Uzmanlar ise dere yataklarında yapılan bu aramaların ekosisteme zarar vermeden, bilinçli bir şekilde yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.