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Ekonomi Haber vermeden işten çıkan ihbar tazminatı öder mi?
Ekonomi

Haber vermeden işten çıkan ihbar tazminatı öder mi?

Çalışan bir kişi haber verilmeden işten çıkarılırsa ihbar tazminatı öder mi? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:05:00 -
Haber vermeden işten çıkan ihbar tazminatı öder mi?

Soru: Çalıştığım işyerinde iki yıl sekiz ay hizmet sürem bulunuyor. Kronik hastalıklarım var, Korona Salgını nedeniyle işten ayrılmak istiyorum. İhbar süresi beklemek zorunda mıyım. Ayrıca kıdem tazminatı alma hakkım var mı? Murat H.

Cevap: İşyerindeki kıdemi bir yıl 6 aydan fazla ancak üç yıldan az olan işçinin işten ayrılacağını en az altı hafta önce işverene yazılı olarak bildirmesi gerekir. Aksi halde bildirimsiz ayrılan işçinin de tıpkı işveren gibi altı hafta tutarında ihbar tazminatı ödemesi gerekir. Ayrıca kendi isteğiyle haklı sebep olmaksızın işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaz. Ancak sağlık sorunlarınız çalışmanıza engel ise sağlık nedeniyle iş sözleşmesi feshi halinde ihbar süresi bildirme şartı olmaz ve kıdem tazminatı alma hakkınız doğar.

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