Gürcan Bilgiç açıkladı: Şenol Güneş'in yeni takımı...

Sabah Spor yazarlarından Gürcan Bilgiç, Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Bilgiç, Güneş'in kariyerini Trabzonspor'da devam ettireceğini söyledi.

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, "Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş çok mutsuz ve sitemkâr.. Teknik adamlığı bırakabileceği bile konuşuluyor. Şenol Güneş'e yapılan bu saldırılar ve hocanın suskunluğu için yorumunuz nedir?" sorusuna Gürcan Bilgiç şu cevapları verdi.

"HOCAYA SALDIRI YOK"

"Şenol hocaya saldırı yok. Yaralanmasıyla tedavisi arasında bir orantısızlık var. Kanamayan, yarılmayan başına pens atıldı ve bu, kulüp tarafından servis edildi. Daha önce böyle birçok olay yaşandığı için Şenol Güneş'in tepkisi abartılı kabul ediliyor. Müthiş bir kariyerin bir fotoğrafla bu kadar sallanması inanılmaz. Şenol hoca elbette üzgündür. Ama gerçekte saldırı yok, tespit var ve bu açıklanamıyor.

"KARİYERİNİ TRABZONSPOR'DA SÜRDÜRECEK"

Şenol hoca bundan sonraki kariyerini Trabzonspor'da sürdürecek. Kendisine çok yakın isimler de bunu ifade ediyor. Sembolü olduğu bir takımda ve kentte yeniden eski haline dönecektir."