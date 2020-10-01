Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.063.694.761
|ASELSAN
|670.920.987
|Garanti Bankası
|593.853.351
|Türkiye Sigorta
|386.484.542
|Türk Hava Yolları
|350.223.667
|Kardemir (D)
|261.769.815
|Gübre Fabrikaları
|212.085.242
|Koza Altın
|211.497.599
|Odaş Elektrik
|187.124.598
|Petkim
|168.687.494
|İpek Doğal Enerji
|144.445.251
|Tüpraş
|144.411.241
|Akbank
|138.938.085
|Yapı ve Kredi Bankası
|137.736.025
|İş Finansal Kiralama
|114.008.509
|Vakıflar Bankası
|113.663.295
|Emlak Konut GMYO
|108.137.039
|Arçelik
|101.654.047
|Koza Madencilik
|98.085.463
|Koç Holding
|94.447.265
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)