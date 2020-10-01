  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:30:43 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.063.694.761
ASELSAN 670.920.987
Garanti Bankası 593.853.351
Türkiye Sigorta 386.484.542
Türk Hava Yolları 350.223.667
Kardemir (D) 261.769.815
Gübre Fabrikaları 212.085.242
Koza Altın 211.497.599
Odaş Elektrik 187.124.598
Petkim 168.687.494
İpek Doğal Enerji 144.445.251
Tüpraş 144.411.241
Akbank 138.938.085
Yapı ve Kredi Bankası 137.736.025
İş Finansal Kiralama 114.008.509
Vakıflar Bankası 113.663.295
Emlak Konut GMYO 108.137.039
Arçelik 101.654.047
Koza Madencilik 98.085.463
Koç Holding 94.447.265

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusunda soğuk duş! Azerbaycan'ın eline geçti
Dünya

Ermenistan ordusunda soğuk duş! Azerbaycan'ın eline geçti

Azerbaycan ordusu, kalleş saldırılarla sivilleri hedef alan Ermenistan ordusuna karşı başlattığı operasyonda taarruz taburunun sancağını ele..
Esed ailesine kötü haber
Dünya

Esed ailesine kötü haber

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşşar Esed rejimine finansal destek veren ve iş yapan kurum ve bu faaliyetlerde rol alan bireylerin yaptı..
CHP'li belediye astığı afişle alay konusu oldu
Gündem

CHP'li belediye astığı afişle alay konusu oldu

CHP'li Kırşehir Belediyesi, "gelir gider tablosu" ile vatandaşa şov yapmak isterken sosyal medyada alay konusu oldu.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay