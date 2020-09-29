  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:31:00 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.842.252.952
Garanti Bankası 510.497.957
Trakya Cam 344.060.599
Kardemir (D) 342.074.855
Odaş Elektrik 315.278.190
Soda Sanayii 274.401.242
ASELSAN 210.890.301
Akbank 131.219.415
Petkim 128.415.083
Doğan Holding 117.191.988
Torunlar GMYO 117.074.966
Çemtaş 112.534.829
Vakıflar Bankası 112.148.520
Türk Hava Yolları 102.612.688
Kerevitaş Gıda 93.321.040
İş Finansal Kiralama 86.652.470
Yapı ve Kredi Bankası 86.478.135
Emlak Konut GMYO 84.768.990
Borusan Mannesmann 84.648.886
İş Bankası (C) 84.382.610

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ' kararlılığı
Gündem

Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ' kararlılığı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının ardından tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Ermenistan'ın saldırıları ardından yoğun diplomasi..
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!
Gündem

Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!

“Yürüyen silikon” lakabıyla tanınan Ermeni asıllı Kim Kardashian'ın dün yaptığı skandal Türkiye-Azerbaycan çıkışına Ece Üner'in verdiği ceva..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay