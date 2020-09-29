Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.842.252.952
|Garanti Bankası
|510.497.957
|Trakya Cam
|344.060.599
|Kardemir (D)
|342.074.855
|Odaş Elektrik
|315.278.190
|Soda Sanayii
|274.401.242
|ASELSAN
|210.890.301
|Akbank
|131.219.415
|Petkim
|128.415.083
|Doğan Holding
|117.191.988
|Torunlar GMYO
|117.074.966
|Çemtaş
|112.534.829
|Vakıflar Bankası
|112.148.520
|Türk Hava Yolları
|102.612.688
|Kerevitaş Gıda
|93.321.040
|İş Finansal Kiralama
|86.652.470
|Yapı ve Kredi Bankası
|86.478.135
|Emlak Konut GMYO
|84.768.990
|Borusan Mannesmann
|84.648.886
|İş Bankası (C)
|84.382.610
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)