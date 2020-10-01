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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:29:02 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.508 -1,10
BIST SINAİ 1.706 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 1.808 0,60
BIST TEKSTIL, DERİ 678 -0,78
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.394 -1,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.291 0,10
BIST TAŞ, TOPRAK 1.337 0,16
BIST METAL ANA 2.942 0,76
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.248 -1,02
BIST MADENCİLİK 1.241 2,50
BIST HİZMETLER 1.044 0,04
BIST ELEKTRİK 68 -1,57
BIST ULAŞTIRMA 1.300 0,96
BIST TURİZM 217 -1,01
BIST TİCARET 3.313 0,15
BIST İLETİŞİM 382 0,34
BIST SPOR 952 0,18
BIST İNŞAAT 1.321 -1,42
BIST MALİ 1.193 -0,34
BIST BANKA 1.154 -0,19
BIST SİGORTA 5.371 1,04
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 912 -0,73
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 998 -0,45
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 517 -0,75
BIST TEKNOLOJİ 1.895 0,56
BIST BİLİŞİM 642 -0,36
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 964 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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