Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.508
|-1,10
|BIST SINAİ
|1.706
|0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.808
|0,60
|BIST TEKSTIL, DERİ
|678
|-0,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.394
|-1,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.291
|0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.337
|0,16
|BIST METAL ANA
|2.942
|0,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.248
|-1,02
|BIST MADENCİLİK
|1.241
|2,50
|BIST HİZMETLER
|1.044
|0,04
|BIST ELEKTRİK
|68
|-1,57
|BIST ULAŞTIRMA
|1.300
|0,96
|BIST TURİZM
|217
|-1,01
|BIST TİCARET
|3.313
|0,15
|BIST İLETİŞİM
|382
|0,34
|BIST SPOR
|952
|0,18
|BIST İNŞAAT
|1.321
|-1,42
|BIST MALİ
|1.193
|-0,34
|BIST BANKA
|1.154
|-0,19
|BIST SİGORTA
|5.371
|1,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|912
|-0,73
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|998
|-0,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|517
|-0,75
|BIST TEKNOLOJİ
|1.895
|0,56
|BIST BİLİŞİM
|642
|-0,36
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|964
|-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)